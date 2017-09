Van Herck heeft selectie voor halve finale Davis Cup tegen Australië rond

Bewerkt door Glenn Van Snick

5/09/17 - 14u32 Bron: Belga

© photo news.

David Goffin (ATP 14), Steve Darcis (ATP 66), Ruben Bemelmans (ATP 96) en Joris De Loore (ATP 198) behoren tot de Belgische Davis Cup-ploeg die het van 15 tot 17 september in de halve finales van de Wereldgroep opneemt tegen Australië. Arthur De Greef (ATP 143) is reserve. Dat heeft kapitein Johan Van Herck vandaag in Sprimont bekendgemaakt.

Goffin werd gisteren uitgeschakeld in de achtste finales van de US Open. De Luikenaar, die last had van zijn linkerknie, ging in drie sets (7-5, 7-6 (7/5) en 6-3) onderuit tegen de Rus Andrey Rublev (ATP 53). Hij hoopt de halve finale van de Davis Cup te halen, zo liet hij meteen na de wedstrijd optekenen. "Ik ga alles geven om erbij te zijn, maar ik volg steeds de raad van mijn dokter."



Morgen ondergaat Goffin enkele medische onderzoeken. "Hij heeft zin. De Davis Cup is één van zijn prioriteiten. Onze staf is in staat om hem op te lappen voor 15 september", aldus Van Herck.



Darcis is fysiek klaar, ondanks een gebrek aan ritme. "Maar Steve is een andere speler wanneer hij aantreedt in de Davis Cup, en hij weet dat we dat verwachten van hem", zei de Belgische kapitein, die verder meldde dat De Loore wat last heeft van zijn linkerknie.



Van Herck selecteerde dezelfde ploeg die begin april Italië klopte in de tweede ronde van de Wereldgroep. De halve finale tussen België en Australië wordt in Brussels Expo op de Heizel gespeeld. Als ondergrond voor de ontmoeting kozen de Belgen voor gravel. © photo news.

"Bijna 20.000 Belgische supporters hebben hun zitplaats al gereserveerd. Wie nog een plaatsje wil bemachtigen, kan best niet te lang meer wachten", verklaarde Van Herck. "Met uitzondering van de finale tegen Andy Murray en co. was de steun van de Belgische fans nooit eerder zo groot. Het toont aan dat ook het brede publiek beseft dat we iets uitzonderlijks aan het presteren zijn. Die steun motiveert ons nog meer om te geloven in een finale, wie weet zelfs van de titel." De Koninklijke Belgische Tennisbond hoopt dat er tijdens de driedaagse geen vrije zitjes meer zullen zijn in de tribunes. Op zondag is de confrontatie nagenoeg uitverkocht, voor vrijdag en zaterdag zijn er nog enkele honderden plaatsen beschikbaar.



"Dit vijfde duel tussen België en Australië kondigt zich veelbelovend aan", vervolgde Van Herck. "Voor beide landen is het een uitgelezen kans om zich nog eens voor de finale te plaatsen. Het wordt een wedstrijd tussen twee echte Davis Cup-landen. We zijn als team ambitieus en gaan voluit voor de overwinning. Met David Goffin, Steve Darcis, Ruben Bemelmans en Joris De Loore kan ik rekenen op een sterk team dat bovenstaand doel kan waarmaken. Ik kijk alvast uit naar een weekend waarin alle facetten van de Davis Cup aan bod zullen komen."



Dit jaar schakelde de Belgische Davis Cup-ploeg op weg naar de laatste vier in de Wereldgroep achtereenvolgens Duitsland (1-4 in Frankfurt) en Italië (3-2 in Charleroi) uit. Australië won, telkens onder aanvoering van Nick Kyrgios, tegen Tsjechië (4-1 in Melbourne) en de Verenigde Staten (3-2 in Brisbane). ¿¿¿¿ @johan_van_herck selects @David__Goffin, @stevedarcishark, @rubenbemelmans & @jorisDloore for the #DavisCup semifinal against Australia! pic.twitter.com/PYH7oINdrQ — Davis Cup (@DavisCup)