Djokovic voor tweede keer vader

De Serviër Novak Djokovic, voormalig nummer één van de wereld in het tennis, is zaterdag voor de tweede keer vader geworden. Dat bericht de Servische krant Blic.

De echtgenote van Djokovic, Jelena, beviel gisterenavond van een meisje dat de naam Tara kreeg. Het koppel had al een zoon van twee jaar, Stefan.



De 30-jarige Djokovic, momenteel nummer vijf van de wereld, zette in juli een punt achter zijn seizoen omwille van een aanslepende elleboogblessure. De Serviër kende een tegenvallend seizoen en kwam zowel op Roland Garros als Wimbledon niet verder dan de kwartfinales. Op de Australian Open moest hij al in de tweede ronde inpakken. Zijn laatste zege op een grandslamtoernooi dateert van Roland Garros in 2016.



Op de Australian Open van volgend jaar wil Djokovic er opnieuw staan. Het Australisch grandslamtoernooi is zijn lievelingstoernooi. Djokovic won Down Under al zes keer, een record aantal dat hij deelt met de legendarische Australiër Roy Emerson.