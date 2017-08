Wickmayer start goed in New York en schakelt 's werelds nummer 30 uit, enkel Elise Mertens nog in actie door regen

Bewerkt door: DMM/PL

US Open Yanina Wickmayer (WTA 129) heeft zich in New York geplaatst voor de tweede ronde op de US Open, het vierde en laatste grandslamtoernooi van het seizoen.

In de openingsronde op Flushing Meadows zorgde Wickmayer voor een kleine stunt door het Oekraïense 28ste reekshoofd Lesia Tsoerenko (WTA 30) in twee sets huiswaarts te sturen: 6-3, 6-1 na 1u22'. In de volgende ronde neemt Wickmayer het op tegen de winnares van het duel tussen de 32-jarige Estse Kaia Kanepi (WTA 418) en de Italiaanse veterane Francesca Schiavone (WTA 77).



Voor Wickmayer en Tsoerenko was het de vierde onderlinge confrontatie, de stand is nu 3-1 in het voordeel van onze landgenote. De recent gehuwde Wickmayer bereikte in 2009 de halve finale van de US Open, een jaar later was ze er goed voor de vierde ronde. In haar vorige zes deelnames op Flushing Meadows geraakte ze echter nooit meer verder dan de tweede ronde. Vorig jaar was de openingsronde het eindstation, na een nederlaag tegen de Duitse Julia Görges.



Ook 's werelds nummer één Karolina Pliskova plaatste zich vlot voor de tweede ronde. Ze versloeg de Poolse Magda Linette (WTA 72) met 6-2, 6-1 na 1u18'. Vorig jaar was Pliskova finaliste in New York. De titel moest ze toen aan de Duitse Angelique Kerber (WTA 6) laten.



Regen

De tweede dag van de US Open is voor het overige zo goed als verregend. Door het slechte weer in New York wordt er alleen nog maar getennist op de hoofdbaan in het Arthur Ashe Stadium omdat bij dit stadion het dak dicht kan. Gezien de slechte voorspellingen zijn alle andere partijen voor de rest van de dag op de andere banen afgeblazen. Dat betekent dat van Belgische kant enkel nog Elise Mertens in actie komt. Onze landgenote neemt het vannacht in Arthur Ashe op tegen thuisspeelster Madison Keys, het vijftiende reekshoofd.