Berdych geeft forfait voor Davis Cup-ontmoeting met Nederland

De Tsjech Tomas Berdych (ATP 18) heeft gisteravond op de US Open laten weten verstek te laten gaan voor de barragematchen van de Davis Cup tegen Nederland (15-17 september).

"Ik zal om 'kalenderredenen' niet deelnemen aan de Davis Cup-ontmoeting", legde Berdych uit aan het Tsjechisch persagentschap CTK. "Ook het feit dat de ontmoeting in Den Haag op gravel is, heeft meegespeeld."



De 31-jarige Berdych liet weten dat zijn prioriteit ligt bij het zich plaatsen voor de Masters in Londen (12-19 november). "Ik heb nog nooit een goed resultaat gehaald op de Masters", aldus Berdych. "En hoeveel kansen zal ik nog krijgen? Met het Davis Cup-team hebben we het maximaal haalbare al gepresteerd." Berdych en Tsjechi√ę schreven in 2012 en 2013 de Davis Cup op hun naam. Berdych onthulde ook dat hij denkt aan een definitief afscheid aan de Davis Cup.



Tsjechisch kapitein Jaroslav Navratil kan tegen Nederland ook niet rekenen op de 38-jarige veteraan Radek Stepanek (ATP 218). Stepanek moest zijn seizoen voortijdig afbreken na een operatie aan de lumbale wervels.