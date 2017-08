Japanse veterane Date (46) zet definitief een punt achter haar carrière - geen Del Potro in Davis Cup

Door: redactie

De Argentijn Juan Martin del Potro (ATP 28) zal er niet bij zijn als zijn land tussen 15 en 17 september in Astana Kazachstan partij geeft in de play-offs voor behoud in de Wereldgroep van de Davis Cup. Del Potro liet dit weekend bij sportzender ESPN weten dat hij kapitein Daniel Orsanic al had ingelicht. "De kapitein weet al langer hoe ik sta tegenover de Davis Cup", gaf hij mee. Del Potro kreeg de voorbije jaren veelvuldig af te rekenen met blessureleed. Tussendoor slaagde hij er met Argentinië vorig jaar toch in de Davis Cup te winnen. Del Potro was ook al afwezig in de eerste ronde van de Davis Cup in februari, toen Argentinië verloor van Italië. Ook toen luidde de uitleg dat hij voorrang wilde geven op zijn individuele carrière. Een sterk seizoen kende de Argentijn desondanks niet. Hij kwam over het hele jaar niet verder dan een halve finale in Delray Beach en een kwartfinale in Rome.

De Japanse tennisster Kimiko Date beëindigt op 46-jarige leeftijd haar loopbaan. Ze speelt volgende maand nog de Japan Open, het WTA-toernooi in Tokio, en houdt het dan echt voor gezien. Dat meldde ze op haar eigen blog. "Een stem van binnen zegt me dat het tijd is op te houden", liet Date optekenen.



Date, voormalige nummer vier van de wereld, stopte al eens in 1996 als prof, maar keerde in 2008 terug. Door knieblessures speelde ze de laatste jaren weinig. In mei maakte ze haar rentree na lang blessureleed. "Ik heb een pijnlijke knieoperatie doorstaan en een moeizame revalidatie doorgemaakt, trainde hard om in vorm te komen, maar ik ben niet meer in staat mijn oude niveau te halen. Dat besef is er nu."



Date won in haar carrière acht toernooien op de WTA-Tour. De Japan Open won ze vier keer, voor het eerst in 1992 toen ze in de finale Sabine Appelmans klopte.