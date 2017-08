Van Uytvanck meteen uitgeschakeld op US Open - Hoogste ranking ooit voor Elise Mertens

YP

Alison Van Uytvanck (WTA-97) is er in New York niet in geslaagd zich voor de tweede ronde van het US Open te plaatsen. De 23-jarige Vlaams-Brabantse moest in 2 uur en 22 minuten met 6-4, 3-6 en 6-1 het onderspit delven voor haar Chinese leeftijdsgenote Zheng Saisai (WTA-84).



Het was voor Van Uytvanck de vierde deelname in Flushing Meadows. Ook de voorbije drie jaar ging ze er telkens in de eerste ronde uit. Haar beste prestatie op een Grand Slam is een kwartfinale op Roland-Garros in 2015. Lees ook Geen finale voor Elise Mertens in New Haven

Elise Mertens start morgen met vertrouwen aan het US Open. De Belgische nummer een bereikte afgelopen weekend de halve finales in New Haven en klom op de wereldranglijst op naar de 39e plaats, haar hoogste notering totnogtoe. In Flushing Meadows wacht haar wel meteen een loodzware opdracht. Tegenstandster in de eerste ronde is de Amerikaanse Madison Keys, de nummer vijftien van de wereld.



"Dat is uiteraard geen cadeau", weet Mertens. "Het is trouwens al de derde keer op rij dat ik op een Grand Slam meteen tegen een reekshoofd uitgeloot word. Maar ik zie wel mogelijkheden. Er zijn altijd verrassingen aan het begin van een toernooi. Aangezien ik een Amerikaanse tref, zal ik waarschijnlijk wel op één van de belangrijkste courts spelen. Er zal veel sfeer zijn en daar hou ik wel van."



De 21-jarige Limburgse neemt het voor het eerst tegen de één jaar oudere Amerikaanse op. "Het is een heel sterke speelster en ze slaat heel erg hard. Ze beschikt over een ijzersterke service en legt ook bijzonder veel risico in haar spel. Dat ze voor eigen publiek speelt, zal haar bovendien extra motiveren. Maar dat schrikt me niet af. Ik heb de jongste maanden veel vooruitgang geboekt en heb geleerd van vorig jaar, toen ik het in de eerste ronde opnam tegen Garbine Muguruza (2-6, 6-0, 6-3 nederlaag). Ik zal solide moeten spelen en ga proberen haar veel te laten lopen."



Mertens staat voor de tweede keer op de hoofdtabel van het US Open. Een derde ronde op Roland-Garros in juni van dit jaar is tot nu haar beste resultaat op een Grand Slam. © photo news.

Dankzij haar halve finale op het WTA-toernooi in New Haven vorige week is Elise Mertens erin geslaagd zeven plaatsen te stijgen op de wereldranglijst. De Limburgse staat nu 39e, het hoogste klassement dat ze ooit bereikt heeft. Dinsdag neemt Mertens het in de eerste ronde van de US Open, het laatste grandslamtoernooi van het seizoen, op tegen de Amerikaanse Madison Keys (WTA 16).



Mertens had zich in New Haven als kwalificatiespeelster op de hoofdtabel geknokt. Haar eindstation lag pas in de halve finale tegen de Slovaakse Dominika Cibulkova (WTA 10).



Ook Kirsten Flipkens maakte een klein sprongetje op de WTA-ranking. De Molse behaalde een plek bij de laatste acht in New Haven en stijgt zo drie plaatsen naar plek 73. Alison Van Uytvanck zakt één plaatsje, maar blijft in de top 100.



Cibulkova, finaliste in New Haven, viert haar terugkeer in de top 10. Dat is tevens ook de enige wijziging in de top 10. De Tsjechische Karolina Pliskova blijft leidster, voor de Roemeense Simona Halep en de Spaanse Garbine Muguruza. De Australische Daria Gavrilova, winnares in New Haven, klom zes plaatsen en staat nu net in de top 20, haar beste notering ooit.