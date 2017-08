Nadal blijft ATP-ranking aanvoeren, Goffin moet één plaatsje prijsgeven

YP

28/08/17 - 09u11 Bron: Belga

© belga.

De Spanjaard Rafael Nadal heeft maandag de leiding kunnen behouden in de nieuwe ATP-ranking. Nadal wordt op korte afstand gevolgd door de Schot Andy Murray en de Zwitser Roger Federer.

Er veranderde niets aan de top 12 van de ranking. Vlak daaronder verloor David Goffin één plaatsje. Hij zakte van dertien naar veertien. De Spanjaard Roberto Bautista Agut, winnaar van het ATP-toernooi in Winston Salem, steeg van vijftien naar dertien.



Nadal begint de US Open, het vierde grandslamtoernooi van het jaar, zo voor de 143e week in zijn carrière als nummer één van de wereld. Eerder dit jaar won 'Rafa' al de toernooien in Monte Carlo, Barcelona en Madrid en voor de zevende keer in zijn loopbaan Roland Garros.



Net als Goffin moesten ook Steve Darcis (ATP 66, -1), Ruben Bemelmans (ATP 96, -1) en Arthur De Greef (ATP 143, -1) één plaatsje prijsgeven.