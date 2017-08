Gavrilova pakt in New Haven eerste WTA-titel - Bautista Agut triomfeert in Winston-Salem

Door: redactie

27/08/17 - 10u17 Bron: Belga

Daria Gavrilova pakte haar eerste WTA-titel © afp.

De Spanjaard Roberto Bautista Agut komt met een ATP-titel op zak naar New York voor de US Open. De nummer vijftien van de wereld schreef het ATP-toernooi in Winston-Salem (hard/664.825 dollar) op zijn naam, door in de finale in twee sets (6-4 en 6-4) af te rekenen met de Bosniër Damir Dzumhur (ATP 67). Bautista Agut stond vorig jaar ook in de eindstrijd, maar toen moest hij buigen voor landgenoot Pablo Carreño Busta. De 29-jarige Spanjaard vierde zijn zesde eindzege op de ATP Tour, de tweede van dit jaar. Begin dit jaar was hij al de beste in Chennai. Bautista Agut stond op weg naar de titel in Winston-Salem geen enkele set af. Dzumhur verloor weliswaar de eindstrijd, maar had zijn land wel trots gemaakt door als eerste Bosniër ooit de finale te halen op een ATP-toernooi.

Gavrilova pakt eerste WTA-titel

Daria Gavrilova (WTA 26) heeft vannacht haar eerste titel in het WTA-circuit behaald. De 23-jarige Australische was in de finale van het toernooi in New Haven (hard/776.000 dollar) te sterk voor de Slovaakse Dominika Cibulkova (WTA 11), de nummer twee van de plaatsingslijst. Gavrilova zegevierde in drie sets (4-6, 6-3 en 6-4).



Gavrilova had in de halve finales ook de als eerste geplaatste Poolse Agnieszka Radwanska (WTA 10) al verslagen (6-4 en 6-4). Cibulkova was in de halve eindstrijd in twee korte sets (6-1 en 6-3) te sterk gebleken voor onze landgenote Elise Mertens.