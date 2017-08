Ook geen dubbelfinale voor Elise Mertens in New Haven

Bewerkt door: PL

26/08/17 - 13u38 Bron: Belga

© afp.

Elise Mertens is ook gesneuveld in de halve finale van het dubbelspel in New Haven (Connecticut). Samen met de Tsjechische Kristyna Pliskova verloor het Belgische nummer één van het Australische duo Ashleigh Barty/Casey Dellacqua, de tweede reekshoofden. Na amper 46 minuten was de wedstrijd gespeeld: 6-2, 6-1. In de kwartfinale hadden Barty en Dellacqua al de maat genomen van Kirsten Flipkens en haar Nederlandse dubbelpartner Demi Schuurs. Eerder was Mertens in het enkelspel uitgeschakeld door het Slovaakse tweede reekshoofd Dominika Cibulkova. Die neemt het in de finale op tegen de Australische Daria Gavrilova.