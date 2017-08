Geen finale voor Elise Mertens in New Haven

DMM

25/08/17

Elise Mertens (WTA-47) heeft zich niet voor de finale van het WTA-toernooi van New Haven (Connecticut) kunnen plaatsen. De 21-jarige Belgische kwalificatiespeelster moest in de halve finales haar meerdere erkennen in het Slovaakse tweede reekshoofd Dominika Cibulkova (WTA-11). Na 1 uur en 9 minuten stond de 6-1, 6-3 op het bord.