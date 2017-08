Kirsten Flipkens bereikt kwartfinales in New Haven

DMM

23/08/17

Kirsten Flipkens (WTA 72) heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van het WTA-toernooi in het Amerikaanse New Haven.

Flipkens schakelde in twee sets de Roemeense Ana Bogdan (WTA 124) uit. Na 1 uur en 39 minuten gaf het scorebord de setstanden 6-1 en 7-6 (7/1) aan. Flipkens knokte zich net als Bogdan via de kwalificaties op de hoofdtabel.



Bij de laatste acht neemt de Kempense het op tegen Daria Gavrilova (WTA 26). De Australische versloeg in de vorige ronde de Hongaarse Timea Babos (WTA 51) met 7-5 en 7-6 (8/6). Flipkens stond al een keer eerder tegenover Gavrilova. In 2012 haalde onze landgenote het op het gras in het Nederlandse 's-Hertogenbosch met 7-5 en 7-6 (7/4).



Elise Mertens (WTA 46), die eveneens de kwalificaties overleefde, staat ook in de kwartfinales. Daarin wacht ofwel de Chinese Zhang Shuai (WTA 29) ofwel de Poolse kwalificatiespeelster Magda Linette (WTA 82).



Later op de avond treedt Mertens nog aan in de tweede ronde van het dubbelspel. Aan de zijde van de Tsjechische Kristyna Pliskova botst ze op de Nederlandse Kiki Bertens en de Zweedse Johanna Larsson. Flipkens en Demi Schuurs bereikten ook de tweede ronde, waarin het Belgisch-Nederlandse duo de Australische tweede reekshoofden Ashleigh Barty en Casey Dellacqua ontmoet.