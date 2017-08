Boris Becker gaat aan de slag bij Duitse tennisbond

Door: redactie

23/08/17 - 12u58 Bron: Belga

© afp.

De Duitse tennislegende Boris Becker (49) heeft een nieuwe job. De voormalige nummer 1 van de wereld en drievoudig Wimbledonkampioen gaat in eigen land aan de slag bij de Duitse tennisbond. Hij wordt er verantwoordelijk voor de divisie mannentennis.

"Ik ben heel trots tot Head of Men's Tennis benoemd te zijn. Ik hou van deze sport, ik hou van dit land", zegt Becker vandaag in een reactie. De ex-trainer van Novak Djokovic wordt verantwoordelijk voor het uittekenen van nieuw beleid in het mannentennis. Zo moet hij de Duitse Davis Cup-ploeg er mee bovenop helpen en nieuwe impulsen geven aan de jeugdopleiding.



Becker was tussen 1997 en 1999 al eens Davis Cup-kapitein en zal nu de huidige coach Patrik Kühnen bijstaan. De Duitse Davis Cup-ploeg verloor in februari in de eerste ronde van de Wereldgroep verrassend met 1-4 van België en moet daardoor in september barrages om het behoud afwerken tegen Portugal.



Bij de vrouwen krijgt Fed Cup-kapitein Barbara Rittner overigens dezelfde verantwoordelijkheid, zo laat de Duitse tennisbond nog weten.