Elise Mertens stoot ook in dubbelspel door in New Haven

Elise Mertens heeft zich geplaatst voor de tweede ronde van het dubbelspel op het WTA-toernooi in het Amerikaanse New Haven (hard/776.000 dollar).

Aan de zijde van de Tsjechische Kristyna Pliskova won de Limburgse met 6-1, 6-2 van de Oekraïense Nadiia Kichenok en de Australische Anastasia Rodionova. De partij duurde 55 minuten. In de kwartfinale wacht het Nederlands-Zweedse duo Kiki Bertens en Johanna Larsson.



Eerder was Mertens, nummer 47 op de ranking, ook al succesvol in het enkeltoernooi. Ze klopte in de tweede ronde de Russin Daria Kasatkina (WTA 38) met 6-2, 7-5, goed voor een plaats in de kwartfinales. Daarin neemt Belgiës nummer 1, die in Connecticut kwalificaties moest afwerken, het op tegen de Chinese Shuai Zhang (WTA 29) of de Poolse Magda Linette (WTA 82).