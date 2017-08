Flipkens naar achtste finales in New Haven, Darcis sneuvelt in Winston-Salem

Bewerkt door: PL

21/08/17 - 23u41 Bron: Belga

Kirsten Flipkens. © ap.

Kirsten Flipkens (WTA 76) heeft zich geplaatst voor de achtste finale van het WTA-toernooi in New Haven (Connecticut). In de eerste ronde nam de Belgische kwalificatiespeelster met 6-2, 6-3 de maat van de Oekraïense Lesia Tsurenko (WTA 30).