Veel geld ingezet op zege van underdog: onderzoek naar matchfixing in tennis

Bewerkt door: PL

21/08/17 - 17u05 Bron: anp/reuters

Aleksandr Dolgopolov. © afp.

Een wedstrijd op het ATP-toernooi in het Amerikaanse Winston-Salem vormt het voorwerp van een onderzoek door de Tennis Integrity Unit (TIU). De Braziliaan Thiago Monteiro won zondag makkelijk met 6-3, 6-3 van de Oekraïner Aleksandr Dolgopolov. In de uren voor de wedstrijd was er opvallend veel geld ingezet op een overwinning van underdog Monteiro.



De TIU, die matchfixing in het tennis bestrijdt, bevestigde het onderzoek tegenover Britse media. Monteiro, nummer 114 in de wereld, had minder dan een uur nodig om te winnen. Dolgopolov, nummer 63 op de ATP-ranking, kreeg geen enkel breakpunt. Vanwege de verdachte gokpatronen had wedkantoor Ladbrokes al beslist om geen inzetten voor de wedstrijd meer te accepteren.