Rafael Nadal neemt leidersplaats op ATP-ranking opnieuw over

21/08/17 - 10u54 Bron: Belga

De Spanjaard Rafael Nadal staat vandaag voor het eerste sinds 7 juli 2014 op de eerste plaats in de ATP-ranking. De tienvoudige winnaar van Roland Garros verwees de Brit Andy Murray naar plaats twee.

Voor de Spanjaard wordt het de 142e week aan de leiding van het mannentennis. Eerder dit jaar won 'Rafa' ook al de toernooien in Monte Carlo, Barcelona en Madrid. De Zwitser Roger Federer blijft op de derde stek.



Een overwinning op het Masters 1.000-toernooi van Cincinnati levert de Bulgaar Grigor Dimitrov twee plaatsen winst op, hij staat nu op de negende plaats. In de finale haalde hij het van de Australiër Nick Kyrgios, die ook heel wat punten sprokkelde en zo van de 23e stek naar de achttiende ging. In de kwartfinales had Kyrgios bovendien voor een stuntzege gezorgd tegen Nadal.



In de eerste ronde van het toernooi bleek Kyrgios ook al te sterk voor onze landgenoot David Goffin, die ondanks zijn vroegtijdige uitschakeling dertiende blijft op de wereldranking. Met Steve Darcis (65e, -1) en Ruben Bemelmans (95, +5) staan er nog twee Belgen in de top honderd van het mannentennis.