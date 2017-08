Grigor Dimitrov verslaat Kyrgios in finale Cincinnati

Bewerkt door Glenn Van Snick

21/08/17 - 00u25 Bron: Belga

© epa.

De Bulgaar Grigor Dimitrov (ATP 11) heeft vandaag het Masters 1.000 toernooi in het Amerikaanse Cincinnati (hard/4.973.120 dollar) op zijn naam geschreven.

In de finale was de als zevende geplaatste Dimitrov in twee sets te sterk voor de Australiër Nick Kyrgios (ATP 23). Het werd 6-3 en 7-5 na 1 uur en 25 minuten.



Voor de 26-jarige Dimitrov is het de zevende ATP-titel. Dit jaar won hij ook al de toernooien van Brisbane en Sofia (tegen David Goffin). De Bulgaar stond vandaag voor het eerst in de finale van een Masters 1.000.



Vorig jaar haalde Dimitrov de halve finales op het Western & Southern Open. Toen verloor hij van de Kroaat Marin Cilic, die vervolgens ook Andy Murray klopte.



De 22-jarige Kyrgios blijft met drie ATP-titels op zijn palmares staan. Vorig jaar was hij de beste in Tokio (tegen Goffin), Atlanta en Marseille. In de eerste ronde had de Australiër dinsdag Goffin uitgeschakeld (6-2, 6-3).