Garbine Muguruza houdt Halep van toernooizege en eerste plaats op ranking

Bewerkt door: MH

20/08/17 - 21u16 Bron: Belga

Garbine Muguruza © getty.

Garbine Muguruza (WTA 6) heeft vandaag het WTA-toernooi in het Amerikaanse Cincinnati (hard/2.836.904 dollar) op haar naam geschreven.

De Spaanse, het vierde reekshoofd, was in de finale meer dan een maat te groot voor de Roemeense Simona Halep (WTA 2). Het werd 6-1 en 6-0 na 56 minuten tennis.



Voor Muguruza, 23, is het de vijfde WTA-titel uit haar carrière. Met Roland Garros 2016 en Wimbledon 2017 won de Spaanse al twee grandslams. Zo triomfeerde ook al in Hobart (2014) en Peking (2015).



Simona Halep, 25, mikte op een zestiende WTA-titel, een tweede dit jaar na Madrid. Door het verlies laat Halep de kans liggen om voor het eerst nummer 1 van de wereld te worden. Ze zou bij winst morgen/maandag de Tsjechische Karolina Pliskova aflossen. Die ging er als titelverdedigster op het Western & Southern Open uit in de halve finale tegen Muguruza.