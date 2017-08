Maryna Zanevska naar finale in Vancouver

Door: redactie

Maryna Zanevska (WTA 128) heeft zich geplaatst voor de finale van het ITF-toernooi in het Canadese Vancouver.

De 23-jarige Zanevska haalde het in de halve finales in drie sets van de twintigjarige Kroatische Jana Fett (WTA 138): 6-2, 4-6 en 6-2 na 1 uur en 56 minuten. In de finale neemt Zanevska het zondag op tegen de 22-jarige Montenegrijnse Danka Kovinic, achtste reekshoofd in Vancouver.



Maryna Zanevska heeft dertien ITF-titels op haar palmares staan. Een met 100.000 dollar gedoteerd toernooi kon ze echter nog nooit winnen.