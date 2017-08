Muguruza houdt titelverdedigster en 's werelds nummer 1 Pliskova uit finale in Cincinnati

YP

Garbine Muguruza (WTA 6) heeft zich als eerste geplaatst voor de finale van het WTA-toernooi in het Amerikaanse Cincinnati (hard/2.836.904 dollar).

De Spaanse, het vierde reekshoofd, versloeg zaterdag in de halve eindstrijd de Tsjechische titelverdedigster Karolina Pliskova (WTA 1). Het werd 6-3 en 6-2 na 1 uur en 20 minuten.



Morgen speelt Muguruza om de titel op het Western & Southern Open tegen de Roemeense Simona Halep (WTA 2) of de Amerikaanse Sloane Stephens (WTA 151). Als Halep het toernooi wint, neemt ze maandag de leidersplaats op de WTA-ranking over van Pliskova.



Garbine Muguruza, 23, telt voorlopig vier WTA-titels op haar erelijst. Met Roland Garros 2016 en Wimbledon 2017 won de Spaanse al twee grandslams.

