Goffin-killer Kyrgios kegelt nu ook Nadal eruit in Cincinnati

Rafael Nadal (ATP 2) heeft zich niet kunnen plaatsen voor de halve finales van het Masters 1.000 toernooi in het Amerikaanse Cincinnati (hard/4.973.120 dollar).

In de kwartfinales ging de Spanjaard in twee sets (6-2 en 7-5) onderuit tegen de Australiër Nick Kyrgios (ATP 23), die in de eerste ronde onze landgenoot David Goffin (ATP 13) uit het toernooi kegelde. Ondanks zijn nederlaag en uitschakeling neemt Nadal maandag wel de leidersplaats over op de ATP-ranking. "Het is echt fantastisch dat ik na drie jaar opnieuw de nummer een van de wereld ben", vertelde Nadal in Cincinnati. "Op het US Open wil ik tonen waarom ik op de eerste plaats sta. Ik zal er alles aan doen om op Flushing Meadows mijn beste niveau te halen."



In de halve finales neemt Kyrgios het met David Ferrer (ATP 31) op tegen een andere Spanjaard. Ferrer haalde het in zijn kwartfinale ietwat verrassend in twee sets (twee keer 6-3) van de Oostenrijker Dominic Thiem (ATP 8). Voor de 22-jarige Kyrgios is het de derde keer in zijn carrière dat hij in een halve finale van een Masters 1.000-toernooi staat.



In de andere halve finale staan de Amerikaan John Isner (ATP 19) en de Bulgaar Grigor Dimitrov (ATP 11) tegenover mekaar. Zevende reekshoofd Dimitrov ondervond geen problemen met de Japanner Yuichi Sugita (ATP 46) en verloor slechts drie games: 6-2 en 6-1. De 32-jarige Isner had heel wat meer moeite met zijn landgenoot Jared Donaldson (ATP 60): 7-6 (7/4) en 7-5 dankzij onder meer 25 aces.