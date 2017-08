Garbine Muguruza naar halve finale in Cincinnati

Bewerkt door: PL

18/08/17 - 21u23 Bron: Belga

© ap.

Garbine Muguruza (WTA 6) heeft zich als eerste geplaatst voor de halve finales van het WTA-toernooi in het Amerikaanse Cincinnati (hard/2.836.904 dollar).

De Spaanse, het vierde reekshoofd, was na een slijtageslag van 2u45' te sterk voor de Russin Svetlana Kuznetsova (WTA 8). Die moest uiteindelijk het hoofd buigen met 6-2, 5-7, 7-5.



De 23-jarige Muguruza, vorige maand winnares van Wimbledon, neemt het in de halve finale op tegen de Tsjechische titelverdedigster Karolina Pliskova (WTA 1) of de Deense Caroline Wozniacki (WTA 5).