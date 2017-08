Tienersensatie stopt op haar 25ste met proftennis

Bewerkt door: PL

18/08/17 - 20u54 Bron: Belga

Melanie Oudin tijdens haar succesrijke campagne op de US Open in 2009. © ap.

De Amerikaanse Melanie Oudin zet op 25-jarige leeftijd een punt achter haar tenniscarrière. Dat maakte ze bekend via de sociale media.

Oudin stuntte in 2009 door als tiener met een wildcard meteen de kwartfinales van de US Open te bereiken. Kort voordien had ze als qualifier de achtste finales op Wimbledon gehaald. Het zouden (in het enkelspel) haar beste uitslagen op een grandslam blijken. In 2011 won Oudin aan de zijde van haar landgenoot Jack Sock het gemengd dubbel op de US Open.



Oudin telt één WTA-titel op haar erelijst. In juni 2012 was ze de beste op het grastoernooi van Birmingham. Haar hoogste WTA-notering bereikte Oudin in april 2010. Ze stond toen 31ste. Vandaag is ze na heel wat blessureleed en gezondheidsproblemen weggezakt naar nummer 428.



"Ik zal de competitie zeker missen, maar de mooie momenten vergeet ik nooit", laat Oudin weten.