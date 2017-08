Venus Williams al uitgeschakeld in Cincinnati, ook Kerber moet koffers pakken

Bewerkt door: MH

17/08/17 - 00u24 Bron: Belga

Venus Williams © epa.

Het Amerikaanse negende reekshoofd Venus Williams (WTA 9) en het Duitse derde reekshoofd Angelique Kerber (WTA 3) hebben zich niet kunnen plaatsen voor de derde ronde op het WTA-toernooi in het Amerikaanse Cincinnati (hard/2.836.904 dollar).

De 37-jarige Williams, onlangs op Wimbledon nog verliezend finaliste, struikelde in de tweede ronde over de Australische kwalificatiespeelster Ashleigh Barty (WTA 48): 6-3, 2-6 en 6-2 na 1 uur en 51 minuten. Een stevige uitschuiver dus voor de oudste van de Williams-zussen in haar voorbereiding op het US Open. Begin dit jaar haalde ze ook al de finale van het Australian Open.



Ook voor Kerber is het prestigieuze toernooi in Cincinnati afgelopen. De nummer drie van de plaatsingslijst ging in drie sets onderuit tegen de Russin Ekaterina Makarova (WTA 39): 6-4, 1-6 en 7-6 (13/11) na 2 uur en 39 minuten. In de grillige tiebreak liet Kerber bovendien één matchpunt liggen.