Juan Carlos Ferrero blijft toptalent Zverev trainen tot einde van seizoen

15/08/17 - 12u40 Bron: Belga

© afp.

Juan Carlos Ferrero zal tot het einde van het seizoen deel blijven uitmaken van het trainersteam van het Duitse toptalent Alexander Zverev (ATP 7). Dat heeft de Spaanse voormalige nummer 1 vandaag op de site van tennisvereniging ATP gezegd. De verbintenis met Ferrero liep aanvankelijk tot en met het US Open (28/08 - 10/09).

"Onze plannen staan vast", zo vertelde de intussen 37-jarige Ferrero. "Ik zal Zverev bijstaan tijdens het US Open. Maar we willen blijven samenwerken tot aan het einde van het seizoen. Ik ben erg onder de indruk van zijn discipline en toewijding, hij is een echte winnaar. Maar ik zie ook nog ruimte voor verbetering, bijvoorbeeld in zijn volleys of zijn spel nabij het net."



De samenwerking met Ferrero legde Zverev alvast geen windeieren. De 20-jarige tennisser uit Hamburg boekte sinds hij raad krijgt van de Spanjaard tien zeges op rij, en zette de toernooien van Washington en Montreal op zijn naam. Tijdens dat laatste toernooi verraste Zverev in de finale topper Roger Federer.



"Ik had al die overwinningen niet verwacht", gaf Ferrero toe. "Maar ze verbazen me ook niet. Zverev gelooft altijd in zijn kunnen, het maakt niet uit wie zijn tegenstander is. Bovendien is hij erg volwassen voor zijn leeftijd. Misschien vormt dat wel het grootste verschil met andere tennissers van zijn generatie."