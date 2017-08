"Speciaal om weer nummer 1 te worden", zegt Rafael Nadal

Door: redactie

Rafael Nadal prijkt sinds gisteren voor het eerst in ruim drie jaar opnieuw helemaal bovenaan de wereldranking in het mannentennis. "Een speciaal moment", zo vertelde hij tijdens een persconferentie op het toernooi van Cincinnati, waar de 31-jarige Spanjaard deze week het topreekshoofd is.

Nadal stond voor het laatst op nummer 1 in juni 2014. Komende maandag lost hij Andy Murray af en begint de vijftienvoudige grandslamwinnaar aan zijn 142e week bovenaan de ATP-ranking. Hij kreeg die zekerheid door het forfait van Roger Federer voor de Masters 1.000 in Cincinnati. De Zwitser sukkelt met de rug en wil zich sparen voor de US Open. 'FedExpress' was de enige die Nadal nog van de nummer 1-positie kon houden.



"Ik vind het uiteraard jammer voor Roger dat hij niet kan meespelen", zei Nadal maandag (lokale tijd) in Cincinnati. "Voor mij persoonlijk is het natuurlijk een speciaal moment om weer nummer 1 te worden. Er is veel gebeurd sinds de laatste keer dat ik op die plaats stond. Er waren blessures en lastige momenten, maar ik heb altijd de passie en de liefde voor de sport kunnen behouden. Daardoor krijg ik nu de kans om weer nummer 1 te worden. Ik ga nu trachten van het moment te genieten en hier goed te spelen. Dat is nu het belangrijkste voor mij."



Nadal is als eerste reekshoofd vrij in Cincinnati. Hij speelt om een plaats in de achtste finales tegen de Fransman Richard Gasquet (ATP 29).