Zwitserse Timea Bacsinszky moet forfait geven voor US Open

XC

14/08/17 - 20u38 Bron: Belga

© afp.

Timea Bacsinszky (WTA 24) heeft laten weten forfait te geven voor de US Open (28 augustus-10 september). De Zwitserse kampt met een blessure aan haar hand, laat ze op sociale media weten.

"Ik heb tijdens mijn geforceerde pauze na Wimbledon mijn dijblessure kunnen laten genezen", legde de 28-jarige Bacsinszky uit. "Maar ook mijn hand speelt me al parten sinds het einde van vorig jaar. Ik heb extra verzorging nodig en zal nog enkele onderzoeken ondergaan."



Bacsinszky speelde niet meer sinds ze op Wimbledon in de derde ronde verloor van de Poolse Agnieszka Radwanska. Ze mist naast de US Open ook het WTA-toernooi van New Haven (20-26 augustus).