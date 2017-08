Goffin behoudt dertiende plek op ATP-ranking, Zverev wordt zevende

Door: redactie

David Goffin behoudt vandaag de dertiende plaats op de nieuwe wereldranking in het mannentennis.

De 26-jarige Luikenaar was afgelopen week aan de slag op het Masters 1.000 toernooi in het Canadese Montreal. Hij ging er tegen de bescheiden Zuid-Koreaan Hyeon Chung al uit in de tweede ronde, een ronde vroeger dan in 2016.



Deze week komt Belgiës beste tennisser in actie op het Masters 1.000 in Cincinnati, waar hij vorig jaar de tweede ronde haalde. Goffin opent tegen de Australiër Nick Kyrgios (ATP 23).



Steve Darcis en Ruben Bemelmans, de twee andere Belgen in de top honderd, moeten allebei een aantal plaatsen inleveren. Darcis zakt van 60 naar 64, Bemelmans van 97 naar 100.



Helemaal bovenaan de ranking zijn er geen verschuivingen. De Schot Andy Murray blijft het klassement aanvoeren voor de Spanjaard Rafael Nadal en de Zwitsers Roger Federer en Stan Wawrinka. De Serviër Novak Djokovic is vijfde voor de Kroaat Marin Cilic.



De Duitser Alexander Zverev ziet zijn toernooizege in Montreal, waar hij in de finale Federer versloeg, beloond met een plaats winst. Het 20-jarige toptalent wipt over de Oostenrijker Dominic Thiem naar de zevende plek. Het is de enige verandering in de top tien.



Lager op de ranking doet de Nederlander Robin Haase een goede zaak. Door de halve finales te bereiken in Montreal, springt hij van 52 naar 35.



Dé stijger van de week is de Canadese youngster Denis Shapovalov. De 18-jarige stuntte voor eigen volk in Montreal met een plek bij de laatste vier en klimt liefst 76 plaatsen. Hij staat nu 67e.