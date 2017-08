Roger Federer voorbij Robin Haase naar finale in Montreal

Door: redactie

12/08/17 - 23u53

© reuters.

De Zwitser Roger Federer (ATP 3) heeft zich zaterdag geplaatst voor de finale van het Masters 1.000-toernooi in het Canadese Montreal. In de halve finales versloeg hij de Nederlander Robin Haase (ATP 52) in twee sets met 6-3 en 7-6 (7/5).

De wedstrijd duurde 1 uur en 15 minuten. In de finale neemt Federer het op tegen de winnaar van het duel tussen de Duitser Alexander Zverev (ATP 8) en de Canadese thuisspeler Denis Shapovalov (ATP 143), die in de derde ronde verrassend Rafael Nadal (ATP 2) uitschakelde.



De 36-jarige Federer kon de Rogers Cup, die afwisselend in Montreal en Toronto georganiseerd wordt, nog maar twee keer winnen. In 2004 haalde hij het in de finale van de Amerikaan Andy Roddick, in 2006 was hij te sterk voor de Fransman Richard Gasquet.