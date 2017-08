Wozniacki verschalkt nummer 1 na stevige wedstrijd in Toronto

DM

12/08/17 - 08u37 Bron: Belga

© epa.

Karolina Pliskova (WTA 1) is uitgeschakeld in de kwartfinales van het met 2.735.139 dollar gedoteerde WTA-toernooi in Toronto. De Tsjechische verloor op het hardcourt in Canada na een thriller van Caroline Wozniacki (WTA 6).