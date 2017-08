Nadal verloor als top 3-speler amper drie keer tegen iemand buiten top 143, tot gisteren...

DM

In de marge van Rafael Nadals uitschakeling in het ATP-toernooi van Montréal is een opvallende statistiek opgedoken. De Spanjaard miste een uitgelezen kans om opnieuw de nummer een van het mannentennis te worden en ging in zijn derde ronde onderuit tegen wildcard Denis Shapalov.

Een zeer opvallende uitschakeling, zeker gezien Nadal zich zelden of nooit op een foutje laat betrappen tegen lager geklasseerde spelers. Shapalov, nummer 143 op de ATP-ranglijst, is de op drie na slechtste speler waartegen Nadal ooit verloren heeft.



Sterker nog, sinds de Spanjaard in de top 3 staat, heeft hij slechts drie nederlagen te verduren gekregen van lager geklasseerde spelers dan Shapalov. Wij somden deze markante verliespartijen nog eens kort voor u op:



Verliespartijen tegen spelers buiten top 143



06/05/2005: ATP Halle - verliespartij tegen Alexander Waske (Dui/147): 4-6, 7-5, 6-3



09/10/2006: ATP Stockholm - verliespartij tegen Joachim Johansson (Zwe/690): 6-4, 7-6 (7/4)



23/06/2014: Wimbledon - verliespartij tegen Nick Kyrgios (Aus/144): 7-6 (7/5), 5-7, 7-6 (7/5), 6-3



Twee verliespartijen tegen 'nobody's' in de laatste 12 jaar

Als we deze gegevens in perspectief plaatsen, dan zien we zelfs dat Nadal in de laatste 10 jaar enkel nog van de lager geklasseerde Nick Kyrgios een verrassende nederlaag kreeg te verwerken. Gezien het talent van de Australiër en zijn latere ranking, mogen we die nederlaag licht nuanceren.



De vaststelling dat Nadal sinds oktober 2006 niet meer van een speler buiten de top 144 verloor snijdt dan ook zeker hout. Tot gisteren dus. Al is deze statistiek nog maar eens een illustratie van het indrukwekkende talent van de 31-jarige Spanjaard.