Makarova en Görges kruisen de degens in finale WTA-toernooi Washington

XC

6/08/17 - 11u07 Bron: Belga

Ekaterina Makarova. © getty.

De Russin Ekaterina Makarova (WTA 58) en de Duitse Julia Görges (WTA 40) hebben zich zaterdag geplaatst voor de finale van het WTA-toernooi in de Amerikaanse hoofdstad Washington (hard/250.000 dollar).

De 29-jarige Makarova, zevende reekshoofd in Washington, kegelde in de halve finales in drie sets het Franse vijfde reekshoofd Océane Dodin (WTA 55) uit het toernooi: 3-6, 6-3 en 6-4.



In het Duitse onderonsje in de andere halve finale bleek de 28-jarige Görges met 5-7, 6-4 en 7-5 te sterk voor Andrea Petkovic (WTA 102).



Makarova probeert in de Amerikaanse hoofdstad haar eerste toernooi te winnen sinds 2014, toen ze de sterkste was in Pattaya. In totaal heeft ze twee toernooien op haar erelijst staan en speelde ze al vier finales. Görges speelde eerder dit jaar in Mallorca al een finale en won in totaal twee toernooien, het laatste in 2011 in Stuttgart.