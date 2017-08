Zverev en Anderson spelen finale in Washington

XC

6/08/17 - 10u42 Bron: Belga

Alexander Zverev. © getty.

De Duitser Alexander Zverev (ATP 8) en de Zuid-Afrikaan Kevin Anderson (ATP 45) spelen vandaag de finale van het ATP-toernooi in de Amerikaanse hoofdstad Washington (hard/1.750.080 dollar).

De twintigjarige Zverev, vijfde reekshoofd in Washington, rekende in de halve finales in twee sets (6-3 en 6-4) af met het Japanse tweede reekshoofd Kei Nishikori (ATP 9). De 31-jarige Kevin Anderson was in zijn halve finale in twee sets (eveneens 6-3 en 6-4) te sterk voor de Amerikaan Jack Sock (ATP 19).



Voor Zverev wordt het de achtste finale in zijn carrière en na Rome, München en Montpellier reeds de vierde dit jaar. Hij mikt in Washington op een vijfde ATP-titel. Kevin Anderson wachtte al sinds Winston-Salem in 2015 op een finaleplaats. Toen veroverde hij daar zijn derde ATP-titel, nadat hij eerder al de beste was op Delray Beach in 2012 en een jaar daarvoor in zijn thuisstad Johannesburg.



Beide spelers stonden voor deze finale al twee keer tegenover mekaar, telkens bleek Zverev de sterkste. De Duitser start dan ook als topfavoriet in de finale in Washington.