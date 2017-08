Kohlschreiber verslaat Sousa en pakt tweede titel in Kitzbühel

DM

5/08/17 - 15u38 Bron: Belga

© afp.

De Duitser Philipp Kohlschreiber (ATP 47) heeft zaterdag het ATP-toernooi in het Oostenrijkse Kitzbühel op zijn naam geschreven. Kohlschreiber rekende in de finale na één uur en 23 minuten in twee sets (6-3 en 6-4) af met de Portugees Joao Sousa (ATP 62). Voor de 33-jarige Kohlschreiber is het zijn achtste ATP-titel (in zeventien finales) en zijn tweede eindzege in Kitzbühel.