Drie winnende sets blijven de maatstaf in Davis Cup

4/08/17 - 12u14 Bron: afp/belga

Het voorstel om in de Davis Cup het aantal winnende sets van drie te verlagen naar twee is niet aangenomen tijdens de algemene vergadering van de Internationale Tennisfederatie (ITF).

Begin juni werd deze maatregel voorgesteld. Doel was het moderniseren van de Davis Cup om zo meer de aandacht te trekken van de echte toppers. In de beslissende stemming vandaag haalde het voorstel echter geen tweederde meerderheid in de algemene vergadering, die plaatsvond in het Vietnamese Ho Chi Minh-stad.



"We respecteren de beslissing van de algemene vergadering", liet ITF-preses David Haggerty optekenen. "Desalniettemin zijn we ontgoocheld dat het voorstel niet is goedgekeurd. Er is nood aan verandering om de competitie op lange termijn een toekomst te geven."



Wel werd overeengekomen dat de twee finalisten van de Davis Cup en Fed Cup het volgende jaar mogen kiezen of ze de eerste ronde in eigen huis spelen of niet. De spelers en speelsters zullen ook minder verplichtingen worden opgedrongen. Het volstaat voor hen om aanwezig te zijn bij de loting en het officiële diner.