31/07/17

© afp.

De Amerikaan John Isner (ATP-20) heeft gisteravond de Atlanta Open aan zijn palmares toegevoegd. Daarvoor moest hij eerst wel afrekenen met zijn landgenoot Ryan Harrison (ATP-42). Dat deed hij in twee sets, al had Isner wel twee tiebreaks nodig. Isner won de finale in: 7-6 (8-6), 7-6 (9-7).