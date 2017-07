Siniakova stunt tegen Wozniacki en pakt tweede toernooizege in Zweden

Bewerkt door: MH

De Tsjechische Katerina Siniakova (WTA-56) heeft vandaag het WTA-tennistoernooi in het Zweedse Bastad (gravel/250.000 dollar) op haar palmares geschreven. In de finale nam het zevende reekshoofd in twee sets de maat van het Deense topreekshoofd Caroline Wozniacki (WTA-7), die in de halve finales Elise Mertens (WTA-55) uitschakelde. Na 1 uur en 49 minuten won Siniakova met 6-3 en 6-4.