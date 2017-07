'Lucky loser' Leonardo Mayer schrijft naam tweede keer bij op erelijst ATP Hamburg

DM

30/07/17 - 17u20 Bron: Belga

© afp.

Leonardo Mayer (ATP 138) heeft voor de tweede keer in zijn carrière het ATP-graveltoernooi in het Duitse Hamburg gewonnen. De Argentijn versloeg in de finale zijn Duitse naamgenoot Florian Mayer (ATP 101). Het werd 6-4, 4-6 en 6-3 na 1 uur en 57 minuten tennis.