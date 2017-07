John Isner is eerste finalist in Atlanta

Bewerkt door: MH

John Isner (ATP-20) heeft zich vanavond als eerste geplaatst voor de finale van het ATP-tennistoernooi in Atlanta (hard/642.750 dollar). Het Amerikaanse tweede reekshoofd nam in de halve finales voor eigen publiek in twee sets de maat van de Luxemburger Gilles Müller (ATP-22). Na 1 uur en 15 minuten stonden de 6-4 en 6-2 setstanden op het scorebord.