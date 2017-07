Florian Mayer treft naamgenoot Leonardo Mayer in finale ATP Hamburg

Bewerkt door: MH

Leonardo Mayer - archieffoto © afp.

Het ATP-toernooi in Hamburg (gravel/1.499.940 euro) krijgt dit jaar als winnaar zeker een tennisser met de achternaam Mayer. Of het de Duitser Florian Mayer (ATP-101) dan wel de Argentijn Leonardo Mayer (ATP-138) is, zal blijken na de finale.

Florian Mayer (ATP-101) profiteerde in zijn halve finale van de opgave van zijn landgenoot Philip Kohlschreiber (ATP-58). Kohlschreiber had de eerste set met 6-4 gewonnen, maar gaf in de tweede bij een 3-2 voorsprong voor Mayer plots op. Kohlschreiber zou te veel last gehad hebben van een blessure aan de heup.



Tegenstander in de finale is Leonardo Mayer, die de Argentijn Federico Delbonis (ATP-81) in de halve finales klopte in twee sets (6-3 en 7-5). Leonardo Mayer werd voor de hoofdtabel opgevist als lucky loser nadat hij had verloren in de tweede en laatste kwalificatieronde. De Argentijn wipte onder meer het Spaanse topreekshoofd Albert Ramos-Vinolas (ATP-24) uit het toernooi.



Beide Mayers troffen elkaar in het verleden al driemaal. Florian trok twee keer aan het langste eind, terwijl Leonardo één partij kon winnen.