Duitse qualifier houdt Robin Haase, boeman van Goffin, uit finale

Door: redactie

29/07/17 - 14u43

© epa.

De Duitse kwalificatiespeler Yannick Hanfmann (ATP 170) heeft zich geplaatst voor de finale van het ATP-toernooi in het Zwitserse Gstaad (gravel/482.060 euro).

De 25-jarige Hanfmann schakelde in de eerste halve finale de Nederlander Robin Haase (ATP 50) uit. Het werd na een strijd van bijna 2,5 uur 3-6, 7-6 (8/6) en 7-6 (7/4) voor de Duitser, die in Gstaad zijn zesde zege op rij boekte.



Robin Haase had in de kwartfinales topreekshoofd David Goffin (ATP 13) gewipt met 7-5 en 6-1. Hij kreeg tegen Hanfmann vier wedstrijdpunten maar kon die niet verzilveren. Zo greep hij naast een derde finale in Gstaad, na 2013 en 2016. Vorig jaar won de Spanjaard Feliciano Lopez de titel tegen Haase.



Morgen speelt Yannick Hanfmann zijn allereerste finale op een ATP-toernooi. Hij staat daarin tegenover de Italiaan Fabio Fognini (ATP 31) of de Spanjaard Roberto Bautista Agut (ATP 18).