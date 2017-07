Japanse Nao Hibino is eerste finaliste in Nanchang

Door: redactie

29/07/17 - 12u35

© reuters.

De Japanse Nao Hibino (WTA 88) heeft zich als eerste geplaatst voor de finale van het WTA-toernooi in het Chinese Nanchang (hard/250.000 dollar).

In de halve eindstrijd was Hibino zaterdag duidelijk te sterk voor thuisspeelster en wildcard Yafan Wang (WTA 147). Na 1 uur en 8 minuten stond de 6-0, 6-2 eindscore op het bord.



Zondag speelt de Japanse om de titel tegen de winnares van het Chinees onderonsje tussen tweede reekshoofd Shuai Peng (WTA 30) en Xinyun Han (WTA 126).



De 22-jarige Hibino jaagt op een tweede WTA-toernooizege. In oktober 2015 won ze de titel in het Oezbeekse Tashkent. Twee keer verloor ze een finale, in 2016 opnieuw in Tashkent, en in maart 2017 in Kuala Lumpur.