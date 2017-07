Van Uytvanck treft Slovaakse Cepelova in Washington, ook Bemelmans kent opponent

Door: redactie

29/07/17 - 10u06

© getty.

Alison Van Uytvanck (WTA 101) staat in de eerste ronde van het WTA-toernooi in het Amerikaanse Washington (hard/250.000 dollar) tegenover de Slovaakse Jana Cepelova (WTA 91). Ruben Bemelmans (ATP 93) treft dan weer de Australiër Jordan Thompson (ATP 79).

© getty.

Het wordt de eerste onderlinge ontmoeting tussen de 23-jarige Van Uytvanck en de 24-jarige Cepelova.



Als Van Uytvanck de eerste kaap rondt, botst ze in de achtste finales op het Duitse vierde reekshoofd Julia Goerges (WTA 45) of de Canadese Françoise Abanda (WTA 121).De Roemeense Simona Halep (WTA 2) is het topreekshoofd in het Citi Open.



In 2016 ging de titel in Washington naar Yanina Wickmayer. Zij is er dit jaar niet bij.