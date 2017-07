Elise Mertens naar halve finales in Bastad

XC

28/07/17 - 19u40 Bron: Belga

Elise Mertens (WTA 55) heeft zich vandaag gekwalificeerd voor de halve finales van het WTA-toernooi in het Zweedse Bastad. Onze 21-jarige landgenote haalde het in de kwartfinales in drie sets van de Servische Aleksandra Krunic (WTA 93): 6-4, 2-6 en 6-4, na 2 uur en 2 minuten.