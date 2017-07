Goffin overleeft vier matchballen en plaatst zich voor kwartfinales in Gstaad

YP

26/07/17

David Goffin (ATP-13) heeft vandaag na veel zwoegen de kwartfinales van het ATP-toernooi in het Zwitserse Gstaad (gravel/482.060 euro) bereikt. Het Belgische eerste reekshoofd, in de eerste ronde vrij, kreeg in de tweede ronde de Roemeen Radu Albot (ATP-132) pas klein na 2 uur en 40 minuten. Het werd 2-6, 7-6 (9/7) en 7-6 (9/7).

Goffin is pas terug hersteld van zijn enkelblessure en in het begin van de wedstrijd was zijn gebrek aan wedstrijdritme duidelijk zichtbaar. Hij verloor de eerste set met 2-6. Ook in de tweede set had Goffin het niet makkelijk, maar hij trok die in de tiebreak toch naar zich toe met 9-7. In de beslissende derde set flirtte Goffin met de vroegtijdige uitschakeling en kreeg hij in de tiebreak vier wedstrijdpunten te verwerken. Hij redde ze echter allemaal en mocht uiteindelijk zelf juichen.



In de kwartfinales speelt de 26-jarige Goffin tegen de 30-jarige Nederlander Robin Haase (ATP-50). Die versloeg in de achtste finales de Braziliaan Thiago Monteiro (ATP-114) met tweemaal 7-5. De Luikenaar staat in de onderlinge confrontaties 3-0 voor tegen Haase. De drie duels werden telkens op hardcourt gespeeld.