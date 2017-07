David Goffin treft Moldaviër Radu Albot in achtste finales ATP Gstaad

Door: redactie

David Goffin (ATP 13) neemt het in de achtste finales van het ATP-toernooi in het Zwitserse Gstaad (gravel/482.060 euro) op tegen de Moldaviër Radu Albot (ATP 132).

Goffin is het topreekshoofd en hoefde daarom niet in actie te komen in de eerste ronde. Albot nam vandaag met 4-6, 7-6 (8/6) en 7-5 de maat van de Rus Mikhail Youzhny (ATP 85).



Het wordt het tweede onderlinge duel tussen de 26-jarige Goffin en de 27-jarige Albot. Begin februari won Goffin in de achtste finales van het hardcourttoernooi in Sofia met 6-2, 6-7 (7/9) en 6-3.