Mertens neemt eerste horde in Bastad

Door: redactie

25/07/17 - 14u03

© belga.

Elise Mertens (WTA 55) staat in de tweede ronde van het WTA-toernooi in het Zweedse Bastad (gravel/250.000 dollar).

Belgiës nummer 1 zette de Roemeense qualifier Irina Bara (WTA 199) opzij in drie sets. Na 2 uur en 7 minuten stond de 6-2, 4-6 en 6-2 eindstand op het scorebord. Het was de eerste onderlinge ontmoeting tussen de 21-jarige Mertens en de 22-jarige Bara.



In de achtste finales speelt Mertens tegen het Spaanse vijfde reekshoofd Carla Suarez Navarro (WTA 34). Die verloor slechts een spelletje (6-1, 6-0) tegen de Italiaanse Jasmine Paolini (WTA 132).



In het dubbelspel vormt Elise Mertens met de Nederlandse Demi Schuurs het derde reekshoofd. Ze treffen in de eerste ronde de Nederlanders Quirine Lemoine en Arantxa Rus. Mertens is de enige Belgische op de tabel in het Ericsson Open.