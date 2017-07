Australische tennis rouwt om voormalig grandslamkampioen Rose

Door: redactie

25/07/17 - 10u01

Mervyn Rose, rechts op de foto. © afp.

Het Australische tennis is een van zijn oudste vedetten kwijt. Zevenvoudig grandslamkampioen Mervyn Rose is op 87-jarige leeftijd overleden, zo bevestigt Tennis Australia op zijn website.

Rose won in 1954 de Australian Open en vier jaar later Roland Garros. Daarnaast schreef hij vijf grandslams op zijn naam in het dubbel en gemengd dubbel, en won hij met Australië de Davis Cup in 1951 en 1957.



Na zijn actieve carrière werd de linkshandige Rose coach en had hij onder meer grootheden Margaret Court, Billie King en Arantxa Sanchez-Vicario onder zijn hoede.



In 2001 werd de Australiër opgenomen in de internationale Hall of Fame van het tennis.