Wickmayer tuimelt voor het eerst sinds 2008 uit top 100 WTA-ranking

24/07/17 - 10u23 Bron: Belga

Yanina Wickmayer krijgt een fikse tik op de nieuwe WTA-ranking. Ze verliest 47 plaatsen en zakt naar nummer 129. Elise Mertens blijft met een 55e plaats de beste Belgische tennisvrouw.

'Wicky' verliest deze week de punten die ze vorig jaar behaalde met haar toernooizege in Washington. Voor het eerst sinds mei 2008 tuimelt ze uit de top honderd.



Elise Mertens behoudt de 55e plaats. Ze is de beste Belgische voor Kirsten Flipkens 85e (+1), Alison Van Uytvanck 102e (-1) en Maryna Zanevska 128e (-1).



Ysaline Bonaventure klimt door haar finaleplaats op het ITF-toernooi in Astana 117 plaatsen en staat nu 279e.



Bovenaan de WTA-ranglijst begint de Tsjechische Karolina Pliskova aan haar tweede week als nummer 1. Ze behoudt de leiding voor de Roemeense Simona Halep en de Duitse Angelique Kerber.



De Britse Johanna Konta zakt van vier naar zeven en wordt voorbijgestoken door de Spaanse Wimbledonkampioene Garbine Muguruza (vierde), de Oekraïense Elina Svitolina (vijfde) en de Deense Caroline Wozniacki (zesde).