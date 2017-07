Lucky loser Rublev steekt in Umag eerste ATP-titel op zak

XC

23/07/17 - 21u45 Bron: Belga

© afp.

De Rus Andrey Rublev (ATP 74) heeft de eindzege op zak gestoken op het ATP-toernooi in het Kroatische Umag (gravel/482.060 euro). De 19-jarige Rublev, die in Kroatië als lucky loser op de hoofdtabel staat, rekende in zijn eerste ATP-finale na één uur en zeventien minuten in twee sets (6-4 en 6-2) af met de Italiaan Paolo Lorenzi (ATP 34), het vierde reekshoofd.